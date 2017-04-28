Житель Башкирии заплатил 360 тысяч рублей за снятие «венца безбрачия»

Терзания неразделенной любви толкнули жителя Туймазов на отчаянный шаг. В надежде вернуть возлюбленную, с которой был знаком всего два месяца, парень решил обратиться к экстрасенсу. Он рассчитывал снять «венец безбрачия» — порчу, которая якобы мешает его дружбе с девушками.

В интернете узник любви нашел не одного медиума, а сразу двух. Ясновидцы обещали бурные страсти и хэппи-энд, но для успешного исхода колдовства требовались немалые деньги.

В общей сложности клиент перевел целителям более 360 тысяч рублей, но девушка так и не вернулась. Когда же парень подсчитал свои траты и не смог отыскать псевдолекарей, он понял, что стал жертвой обмана.