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23:15 (мск), источник: Zakon.kz

Сильный ливень стал причиной подтоплении в Алматы и области

27 апреля в Алматы и регионе выпали осадки. Сильный ливень стал причиной подтоплении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Непогода также стала причиной подтоплении в области. Так, на верхней каскеленской трассе затопило дачи садоводческого общества. По словам местных жителей, сверху, якобы, произошел прорыв дамбы. Это стало причиной выхода из берегов речки Аксайки. Вода затопила дворы домов, магазины и прочие хозпостройки. В некоторых дворах уровень воды достигал 80 см.

Комитет по ЧС МВД РК объявил о штормовом предупреждении в Алматы. В период с 28 апреля — 1 мая в южной столице и области ожидается сильный дождь.

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