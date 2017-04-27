Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ узнали, кто станет отцом седьмого ребенка Анджелины Джоли
Милявская требует извинений от Первого канала
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22Цвет нации
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
00:01 (мск), источник: РИА Новости

В Турции рассказали подробности спасения экипажа российского судна «Лиман»

АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Из 78 членов экипажа российского разведывательного корабля Черноморского флота «Лиман», затонувшего в Черном море, 63 человека были спасены турецкой береговой охраной, 15 — членами экипажа грузового судна «Youzarsıf H», с которым столкнулся российский корабль, говорится в сообщении управления информации и печати аппарата премьер-министра Турции, полученном РИА Новости.

Источник: Reuters

«Главное управление береговой охраны сообщило, что 81-метровое грузовое судно «Youzarsif-H» под флагом Того, перевозившее живой скот, столкнулось с российским разведывательным судном «Лиман» недалеко от входа в пролив Босфор. Сразу после получения Стамбульской береговой охраной сигнала SOS в район столкновения были направлены спасательные судна-тягачи и скоростные катера. Из 78 членов экипажа российского военного судна 63 человека были спасены командой береговой охраны Турции, а оставшиеся 15 человек — членами экипажа «Youzarsif-H», — говорится в сообщении.

По информации турецкой береговое охраны, состояние здоровья всех членов экипажа «Лимана» удовлетворительное.

Столкновение, как заявили в Генштабе Турции, произошло из-за сильного тумана
Читайте также
Корабль ЧФ РФ затонул в Черном море после столкновения у пролива Босфор

«В ходе спасательной операции, осуществленной командой спасателей в соответствии с регламентом ВМС Турции, после получения сообщения о крушении в территориальных водах, все 78 членов экипажа российского военного судна были успешно спасены. Российское военное судно вскоре после столкновения пошло ко дну. Нет ни одного пропавшего без вести члена экипажа», — рассказали в военном ведомстве.

В спасательной операции приняли участие десантные катера ВМС Турции Imbat и Kiliç, спасательное судно Akin и судно береговой охраны Tekirdağ, вертолет SH-70, поисково-спасательный самолет CN-235 и поисково-спасательный вертолет, а также катер береговой охраны и поисково-спасательный вертолет службы береговой охраны Турции.

Ранее сообщалось, что «Лиман» в четверг получил пробоину после столкновения с другим судном в Черном море в 40 километрах от Босфора. По данным турецкой береговой охраны, спасены 78 российских моряков, их состояние удовлетворительное. Как сообщило Минобороны РФ, сам корабль затонул.

Комментарии
3
Супер Справедливость
Слишком маленьким оказалось Черное море для двух не таких уж больших судов...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
наталья попова
спасибо!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
теперь наши братские отношения стали еще крепче
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Москва 'осадила' американских военных
Путин и Абэ договорились о совместных действиях на Курилах
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
В ЕС выразили беспокойство в связи с ситуацией в Македонии
СМИ: Прокуратура Франции начала расследование по выборам ЧМ в РФ
United Airlines достигла соглашения с пассажиром, снятым с рейса
Сборная России с поражения стартовала на Чешских хоккейных играх
Спорт
Россия проиграла первый матч на Чешских хоккейных играх Сборная России, упустив преимущество в две шайбы, уступила в овертайме шведам. Но интрига матча была не в счете, а в том, какой мы увидим прообраз будущей команды для ЧМ
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь