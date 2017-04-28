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07:30 (мск), источник: Tengrinews

Вышла из берегов река в Алматинской области: затоплены более 150 домов

Из-за сильных дождевых осадков река Кыргауылды вышла из русла и подтопила дачные дома.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщил представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным ДЧС области, трубчатые переходы забились мусором, в некоторых местах реки поднялся уровень воды. Отмечается, что подтопление домов произошло в Карасайском районе, Райымбекском сельском районе, Дачных обществах: «Аксай-19» (верхняя Каскеленская трасса), «Торпеда», «Труд». Также затопило трассу Алматы-Джандосова (23 километр).

Как отметили в ДЧС области, на данный момент закрыт въезд в подтопленные населенные пункты, сами трассы пока открыты.

«На данный момент подтоплено 151 дачных участков. Эвакуированы два человека. Проводится работа по расчистке берегоукрепления и углубления русла реки Каргалинка, расчищен мост на трассе Алматы-Джандосова. Для эвакуации людей подготовлено средняя школа на 50 мест и два автобуса», — сообщил Журтбаев.

Как сообщил Журтбаев, на месте работает личный состав отдела по ЧС Карасайкого района (4 человека), с пожарной части «Каскелен» (19 человек), также направлены три трактора, 25 человек с акимата Райымбекского сельского акимата, две бригады скорой помощи Каскеленского района (8 человек) и единица техники Карасайского РОВД. Выехала оперативная группа из Талдыкоргана и Капчагая.

Также по информации поступившей в редакцию, затопило несколько домов в Алатауском районе Алматы, районы ниже улицы Рыскулова.

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