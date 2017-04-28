Вышла из берегов река в Алматинской области: затоплены более 150 домов

Об этом сообщил представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным ДЧС области, трубчатые переходы забились мусором, в некоторых местах реки поднялся уровень воды. Отмечается, что подтопление домов произошло в Карасайском районе, Райымбекском сельском районе, Дачных обществах: «Аксай-19» (верхняя Каскеленская трасса), «Торпеда», «Труд». Также затопило трассу
Как отметили в ДЧС области, на данный момент закрыт въезд в подтопленные населенные пункты, сами трассы пока открыты.
«На данный момент подтоплено 151 дачных участков. Эвакуированы два человека. Проводится работа по расчистке берегоукрепления и углубления русла реки Каргалинка, расчищен мост на трассе
Как сообщил Журтбаев, на месте работает личный состав отдела по ЧС Карасайкого района (4 человека), с пожарной части «Каскелен» (19 человек), также направлены три трактора, 25 человек с акимата Райымбекского сельского акимата, две бригады скорой помощи Каскеленского района (8 человек) и единица техники Карасайского РОВД. Выехала оперативная группа из Талдыкоргана и Капчагая.
Также по информации поступившей в редакцию, затопило несколько домов в Алатауском районе Алматы, районы ниже улицы Рыскулова.