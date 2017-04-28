Вышла из берегов река в Алматинской области: затоплены более 150 домов

Об этом сообщил представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным ДЧС области, трубчатые переходы забились мусором, в некоторых местах реки поднялся уровень воды. Отмечается, что подтопление домов произошло в Карасайском районе, Райымбекском сельском районе, Дачных обществах: «Аксай-19» (верхняя Каскеленская трасса), «Торпеда», «Труд». Также затопило трассу Алматы-Джандосова (23 километр).

Как отметили в ДЧС области, на данный момент закрыт въезд в подтопленные населенные пункты, сами трассы пока открыты.