В Великобритании арестованы четверо подозреваемых в подготовке терактов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Один человек ранен и четверо были арестованы в рамках контртеррористической операции в Великобритании. Женщина получила огнестрельное ранение во время штурма здания в северном Лондоне, сообщает The Telegraph.

Полиция сообщила, что 16-летний юноша и 20-летняя женщина были арестованы в этом же доме. Около него был задержан 20-летний мужчина. Еще одна женщина в возрасте 43 лет была арестована в Кенте позже. Все четверо находятся в полицейском участке южного Лондона по подозрению в совершении террористических актов, подготовке и подстрекательстве к ним.

Пострадавшая женщина была доставлена ​​в больницу Лондонской службой скорой помощи, но не была арестована из-за ее состояния.

В полиции сообщили, что здание и связанные с ним люди были «под наблюдением сотрудников по борьбе с терроризмом в рамках проводимой под руководством разведки операции». Продолжается поиск других подозреваемых по связанным адресам в Лондоне.