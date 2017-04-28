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08:50 (мск), источник: Om1.ru

Омич забрался в чужую квартиру по зову своей мертвой жены

Судя по всему, мужчина попал в чужой дом через окно.

Необычный инцидент случился вчера в Омске на улице Рождественского. Спасатели задержали неадекватного мужчину, руководствовавшегося требованиями покойной жены.

О происшествии рассказали в соцсетях очевидцы необычной картины.

Омич забрался в квартиру, поскольку, по его словам, покойная жена зовет его на небо. В первый раз у мужчины ничего не вышло, он попросту упал. Однако не сдался и все-таки достиг своей цели, залез в квартиру, а после наглухо в ней заперся. Очевидцы вызвали пожарных и «скорую помощь».

Чтобы проникнуть в квартиру и добраться до омича, спасателям пришлось выламывать дверь. При этом спасатели приставили к балконной двери пожарную лестницу, очевидно, чтобы мужчине некуда было бежать.

Как заключили свидетели, неадекватного мужчину все же удалось задержать.

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