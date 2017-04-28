Омич забрался в чужую квартиру по зову своей мертвой жены
Судя по всему, мужчина попал в чужой дом через окно.
Судя по всему, мужчина попал в чужой дом через окно.
Необычный инцидент случился вчера в Омске на улице Рождественского. Спасатели задержали неадекватного мужчину, руководствовавшегося требованиями покойной жены.
О происшествии рассказали в соцсетях очевидцы необычной картины.
Омич забрался в квартиру, поскольку, по его словам, покойная жена зовет его на небо. В первый раз у мужчины ничего не вышло, он попросту упал. Однако не сдался и
Чтобы проникнуть в квартиру и добраться до омича, спасателям пришлось выламывать дверь. При этом спасатели приставили к балконной двери пожарную лестницу, очевидно, чтобы мужчине некуда было бежать.
Как заключили свидетели, неадекватного мужчину все же удалось задержать.