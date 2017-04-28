В Фокино сгорел микроавтобус

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Фокино в 18 часов 16 минут, сообщает корреспондент РИА VladNews. Звонивший сообщил о том, что по улице Строительная горел микроавтобус.

Пожарные прибыли на место происшествия спустя четыре минуты. В 18 часов 29 минут пожар был локализован, а через три минуты полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания — 5 кв.м.