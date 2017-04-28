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10:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дымный шлейф от лесных пожаров охватил Братск

Концентрация вредных веществ превышена в 3,4 раза.

Источник: IrkutskMedia.ru

Резкий рост пожаров природного и техногенного характера наблюдается в Братске и Братском районе. Зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам от 1,1 до 3,4 раза, по остальным продуктам горения: диоксида азота, двуокись серы, углерод оксида превышений ПДК не установлено. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службах ГУ МЧС по Иркутской области и региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что в основе каждого возникшего пожара — человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, либо действия злоумышленников. Нежелание очевидцев правонарушений своевременно уведомлять о них надзорные и правоохранительные органы, способствуют увеличению числа пожаров. Зачастую сообщения начинают поступать лишь при распространении огня на большие площади и угрозе его перехода на жилые строения.

«С целью оперативного реагирования на складывающуюся обстановку на территории работают 20 человек личного состава и три единицы техники специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области. В готовности к передислокации в Братский район находятся силы и средства Тулунского и Нижнеудинского гарнизонов. Наша задача — не допустить повторения ситуации прошлого года, когда неблагоприятные метеорологические условия и бездействие должностных лиц привели к чрезвычайной ситуации», — сказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

По информации городской администрации, в Братске действует особый противопожарный режим, который продлится до 1 июня. Соответствующее постановление подписано мэром города Сергеем Серебренниковым. В период действия особого противопожарного режима запрещается посещать лес, разводить костры, сжигать на улице мусор и сухую траву. Со стороны правоохранительных органов и властей Братска в городе организованы дополнительные противопожарные рейды, обеспечена готовность техники, проводятся мероприятия по ограничению доступа граждан в леса, ведется мониторинг пожарной обстановки.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендует жителям в случае сильного задымления атмосферного воздуха не открывать окна, чаще проводить влажную уборку помещений, меньше находится на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки, использовать маски для защиты органов дыхания.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Иркутской области и регионального ГУ МЧС.

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