Ночной ливень подтопил дома в Алматы

На подтопленных улицах спасателями и местными исполнительными органами ведутся работы по откачке воды.

«В Алматы 28 апреля 2017 года в 00.15 в результате обильных осадков в виде дождя зарегистрировано 60 случаев подтопления, из них 11 случаев подтопления частных жилых домов, 37 случаев подтопления дворовых территорий и 9 случаев подтоплений улиц, 3 объекта подтопления территории рынка «Азия», обрушение саманной времянки (Алатауский р-н), магазин «Алматы Оптика» (Алмалинский р-н), территория частного детского сада «Ботагоз», — сообщил Руслан Иманкулов.

Силами ДЧС и Службы спасения проводятся работы по откачке воды. Задействовано порядка 50 человек, 20 единиц техники, 24 мотопомпы. Жертв и пострадавших нет.