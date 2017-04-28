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07:16 (мск), источник: Kazinform

Ночной ливень подтопил дома в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Алматы активно проводятся работы по ликвидации последствий ЧС, вызванных обильными осадками, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Источник: Kazinform

На подтопленных улицах спасателями и местными исполнительными органами ведутся работы по откачке воды.

«В Алматы 28 апреля 2017 года в 00.15 в результате обильных осадков в виде дождя зарегистрировано 60 случаев подтопления, из них 11 случаев подтопления частных жилых домов, 37 случаев подтопления дворовых территорий и 9 случаев подтоплений улиц, 3 объекта подтопления территории рынка «Азия», обрушение саманной времянки (Алатауский р-н), магазин «Алматы Оптика» (Алмалинский р-н), территория частного детского сада «Ботагоз», — сообщил Руслан Иманкулов.

Силами ДЧС и Службы спасения проводятся работы по откачке воды. Задействовано порядка 50 человек, 20 единиц техники, 24 мотопомпы. Жертв и пострадавших нет.

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