Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Веллер швырнул микрофон и кружку в ведущую «Эха Москвы» (видео)
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Шеф-повар развеял популярный миф о мясе для шашлыка
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Сборная России проиграла первый матч на Чешских хоккейных играх
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
09:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Сотрудник Хабаровской таможни брал взятки у подчиненных

За небольшую сумму мужчина обещал не докладывать руководству о нарушениях на службе.

Мировой суд признал бывшего работника Хабаровской таможни виновным в получении взяток, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как стало известно, мужчина, работая начальником одного из отделов, обещал сотрудникам не рассказывать руководству об их нарушениях. За такое покровительство таможенник просил небольшие суммы денег.

Должности мужчина лишился. Суд признал его виновным в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки лично и через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Общая сумма взяток составила 18 тысяч рублей.

Наказанием для экс-таможенника станут исправительные работы, которые он будет выполнять в течение года и двух месяцев, отдавая государству 10% заработка. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры, уголовное дело возбуждено и в отношении посредника преступлений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Производители стройматериалов поборются за право отмечать свою продукцию знаком «Хабаровская марка»
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Южная Корея отвергла идею Трампа об оплате за размещение THAAD
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
В России может измениться порядок погашения кредитов
Чиновник ФИФА признал себя виновным в коррупции
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Skoda Yeti больше не будет Вот это сюрприз – имя Yeti уходит в прошлое. А новый кроссовер, который придет на смену этому компактному кроссоверу, будет называться Karoq
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь