Сотрудник Хабаровской таможни брал взятки у подчиненных

Мировой суд признал бывшего работника Хабаровской таможни виновным в получении взяток, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как стало известно, мужчина, работая начальником одного из отделов, обещал сотрудникам не рассказывать руководству об их нарушениях. За такое покровительство таможенник просил небольшие суммы денег.

Должности мужчина лишился. Суд признал его виновным в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки лично и через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Общая сумма взяток составила 18 тысяч рублей.

Наказанием для экс-таможенника станут исправительные работы, которые он будет выполнять в течение года и двух месяцев, отдавая государству 10% заработка. Приговор в законную силу пока не вступил.