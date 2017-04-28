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09:48 (мск), источник: РИА Новости

Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Приморья Ежова

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Приморский краевой суд продлил до 26 июня арест бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости адвокат Ежова Елена Северянина.

Источник: AP 2017

«Суд продлил меру пресечения в виде ареста до 26 июня. Мы просили изменить меру на домашний арест, однако нам отказали. Это решение планируем обжаловать», — рассказала Северянина.

Как ранее сообщал СК, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны должностных лиц департамента градостроительства и администрации Приморского края при оплате строительно-монтажных работ по государственному контракту.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, 5 мая — арестован.

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