В пригороде Петропавловска уходит под воду коттедж акима

В пригороде Петропавловска затопило три села — Тепличное, Мичурино и Озерное. Можно сказать, это элитные поселки. Здесь много хороших, добротных домов, а живут здесь бизнесмены и чиновники.

В регионе сохраняется напряженная паводковая ситуация ― вода продолжает прибывать. Спасатели ждут вторую волну. По официальным данным, затоплено 170 домов. Сейчас самое популярное средство передвижения на окраинах областного центра ― лодки, и, похоже, это надолго.

Где-то внутри поселка, на одной из затопленных улиц стоит и дом самого акима города. О том, что его усадьбу затопило, Марат Тасмагамбетов признался журналистам как раз на брифинге, посвященном паводку. Но у обычных горожан положение намного серьезнее.

Масштабы ЧС хорошо видны сверху. Таким видео заполнен весь интернет, и только чиновники пока не могут определиться, сколько же домов ушло под воду. Уже который день подряд они озвучивают одну цифру. По области якобы затоплен всего 171 дом.

Вода в Ишиме поднялась на 9 метров, река с 50 метров увеличилась в ширину до 9 километров. В регионе ждут еще вторую волну.

«Возможно, 1—2 мая повторный подъем будет на Петропавловском водохранилище, уровень его будет спрогнозирован после того, как увидим пик в Покровке», ― пояснил заместитель акима СКО Антон Федяев.

В Ишим сейчас стекаются воды из рек Акмолинской области, они и создают вторую волну. В пострадавших поселках нет электричества, затоплены все септики, люди не ходят на работу, потому что не в чем, все утонуло, дети пропускают школу.