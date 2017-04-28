Пьяный пациент напал на врача-стоматолога в Иркутске
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Доследственная проверка начата по факту нападения пациента на врача Иркутской областной стоматологической поликлиники, сообщила в пятницу
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Доследственная проверка начата по факту нападения пациента на врача Иркутской областной стоматологической поликлиники, сообщила в пятницу
По предварительной информации, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в стоматологическую поликлинику с острой зубной болью. Не дождавшись своей очереди, он ворвался в кабинет врача во время лечебного процесса.
«Между врачом и мужчиной, который вел себя агрессивно, возникла ссора, в результате которой оба получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Следственный отдел по Кировскому району Иркутска начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).