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06:54 (мск), источник: Интерфакс

Пьяный пациент напал на врача-стоматолога в Иркутске

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Доследственная проверка начата по факту нападения пациента на врача Иркутской областной стоматологической поликлиники, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По предварительной информации, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в стоматологическую поликлинику с острой зубной болью. Не дождавшись своей очереди, он ворвался в кабинет врача во время лечебного процесса.

«Между врачом и мужчиной, который вел себя агрессивно, возникла ссора, в результате которой оба получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Следственный отдел по Кировскому району Иркутска начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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