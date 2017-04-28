На омской РЭБ затонуло два теплохода

Ремонтно-эксплуатационная база, где произошло ЧП, находится на окраине Омска на Левом берегу.

Как отмечают комментаторы снимков, один из теплоходов уже удалось достать из воды.

Отметим, навигация для маломерных судов откроется в Омской области 1 мая и продлится до 31 октября. Перед началом навигации владельцы лодок и катеров обязаны будут проверить состояние корпуса и надстроек судна и целостность механизмов, а также подготовить необходимый спасательный инвентарь. Также должны быть в порядке все документы.