На омской РЭБ затонуло два теплохода
Как сообщает очевидец в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте», 25 апреля на омской РЭБ затонуло два маломерных теплохода «БТ».
Как сообщает очевидец в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте», 25 апреля на омской РЭБ затонуло два маломерных теплохода «БТ».
Как отмечают комментаторы снимков, один из теплоходов уже удалось достать из воды.
Отметим, навигация для маломерных судов откроется в Омской области 1 мая и продлится до 31 октября. Перед началом навигации владельцы лодок и катеров обязаны будут проверить состояние корпуса и надстроек судна и целостность механизмов, а также подготовить необходимый спасательный инвентарь. Также должны быть в порядке все документы.