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07:19 (мск), источник: СуперОмск

На омской РЭБ затонуло два теплохода

Как сообщает очевидец в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте», 25 апреля на омской РЭБ затонуло два маломерных теплохода «БТ».

Ремонтно-эксплуатационная база, где произошло ЧП, находится на окраине Омска на Левом берегу.

Как отмечают комментаторы снимков, один из теплоходов уже удалось достать из воды.

Отметим, навигация для маломерных судов откроется в Омской области 1 мая и продлится до 31 октября. Перед началом навигации владельцы лодок и катеров обязаны будут проверить состояние корпуса и надстроек судна и целостность механизмов, а также подготовить необходимый спасательный инвентарь. Также должны быть в порядке все документы.

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