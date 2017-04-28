Банду вымогателей повязали в Златоусте

Трое молодых людей задержаны в Златоусте (Челябинская область) за вымогательство 300 тыс. рублей у местного жителя — горожанин не побоялся обратиться в полицию, когда ему стали угрожать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Житель Златоуста едва не стал жертвой вымогателей. Трое злоумышленников, угрожая применением насилия, требовали с него 300 тыс. рублей. Мужчина не стал дожидаться последствий и написал заявление в полицию.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД при поддержке ОМОН Управления Федеральной Службы Войск Нацгвардии по Челябинской области задержаны три неработающих гражданина в возрасте 21−36 лет», двое из которых неоднократно судимы, — говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Следственным отделом ОМВД по Златоусту возбуждено дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.