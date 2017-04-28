В Омске ночью сгорели три автомобиля
Омичи беспокоятся, что в городе мог появиться «серийный убийца авто».
Омичи беспокоятся, что в городе мог появиться «серийный убийца авто».
В городе участились случаи возгорания автомобилей, беспокоятся горожане. Сообщения о сгоревших машинах появляются в соцсетях несколько раз в неделю. Сегодня утром стало известно о трех таких случаях.
Один автомобиль сгорел ранним утром, около 5 часов, пока был припаркован возле дома № 108 на улице Омской.
Не повезло еще одному авто — иномарка стояла на парковке улицы Красный путь напротив офисного здания. Передняя часть автомобиля изрядно пострадала. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:19 утра.
Третья машина также была припаркована на ночь возле дома на Левом берегу на улице Степанца. Возгорание произошло примерно в то же время, что и предыдущее — звонок в МЧС раздался в 4:11 утра.
Омичи опасаются, что в городе завелся «серийный убийца авто». Горожане забеспокоились
Напомним, в ночь на 24 апреля с разницей менее часа, примерно в 2:30 и 3:15 ночи, загорелись два автомобиля — в Нефтяниках и на Левом берегу.
Один из «погибших» авто — Lexus GS 300. Владелец предложил 500 000 рублей любому за предоставление достоверной информации об обстоятельствах поджога.
Накануне в 3 ночи на Левобережье дотла сгорел «Porsche Cayenne».
Пока остается неизвестным, являются ли простыми случайностями и совпадениями частые возгорания машин примерно в одно и то же время, или же в городе действительно завелся серийный поджигатель авто.