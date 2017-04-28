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07:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ночью сгорели три автомобиля

Омичи беспокоятся, что в городе мог появиться «серийный убийца авто».

В городе участились случаи возгорания автомобилей, беспокоятся горожане. Сообщения о сгоревших машинах появляются в соцсетях несколько раз в неделю. Сегодня утром стало известно о трех таких случаях.

Один автомобиль сгорел ранним утром, около 5 часов, пока был припаркован возле дома № 108 на улице Омской.

Не повезло еще одному авто — иномарка стояла на парковке улицы Красный путь напротив офисного здания. Передняя часть автомобиля изрядно пострадала. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:19 утра.

Третья машина также была припаркована на ночь возле дома на Левом берегу на улице Степанца. Возгорание произошло примерно в то же время, что и предыдущее — звонок в МЧС раздался в 4:11 утра.

Омичи опасаются, что в городе завелся «серийный убийца авто». Горожане забеспокоились из-за участившихся возгораний машин. Переживающим за своего «железного коня» автомобилисты советуют ставить машины на охраняемую стоянку.

Напомним, в ночь на 24 апреля с разницей менее часа, примерно в 2:30 и 3:15 ночи, загорелись два автомобиля — в Нефтяниках и на Левом берегу.

Один из «погибших» авто — Lexus GS 300. Владелец предложил 500 000 рублей любому за предоставление достоверной информации об обстоятельствах поджога.

Накануне в 3 ночи на Левобережье дотла сгорел «Porsche Cayenne».

Пока остается неизвестным, являются ли простыми случайностями и совпадениями частые возгорания машин примерно в одно и то же время, или же в городе действительно завелся серийный поджигатель авто.

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