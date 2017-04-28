Обокрала ювелирный магазин на 100 тысяч рублей жительница Краснодара

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара с сообщением о краже золотых украшений обратилась продавец ювелирного магазина, расположенного на улице Черноморской. Заявительница сообщила полиции, что в конце рабочего дня обнаружила пропажу нескольких цепочек и золотого браслета. Общий ущерб торговой точки составил более 100 тыс. рублей.

«При просмотре записи с камеры видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили, что в день пропажи одна из посетительниц магазина попросила продавца продемонстрировать ей одно из украшений, после чего воспользовалась моментом, когда последняя отвлеклась на других клиентов, скрылась с еще неоплаченным товаром в неизвестном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы горуправления МВД.

На женщину составили ориентировку и спустя несколько дней она была установлена и задержана.

В отделе полиции 41-летняя местная жительница созналась в краже чужого имущества и пояснила, что сдала похищенное в ломбард, выручив за него около 50 тыс. рублей.

Подозреваемая объяснила свое преступление тяжелым материальным положением. До этого женщина к уголовной ответственности не привлекалась.