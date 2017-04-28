200 возгораний за сутки зафиксировано в области

Житель Куйбышева Петр Таращук — садовод со стажем. Знает, как правильно сжечь мусор. Железная бочка с металлической крышкой исправно служит не первый год.

— Весь мусор в саду либо бросаем в компостную яму, либо сжигаем. Вариантов больше нет. А сваливать кучи в лесу — какой смысл? Мусор там сожгут ведь. Только пострадают лес и садовые участки. В ветреную сухую погоду достаточно одной маленькой искры, и все начнет гореть так, что убежать не успеешь, — говорит садовод.

Но так думают далеко не все. На соседнем участке старая листва тлеет прямо на земле.