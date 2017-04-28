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07:21 (мск), источник: VN.ru

200 возгораний за сутки зафиксировано в области

Почти 200 термических точек зафиксировали на территории области за последние сутки. И дело не только в аномально теплой погоде — люди жгут прошлогоднюю траву и мусор. Уже 29 апреля в районе начнет действовать особый противопожарный режим, и любое разведение огня будет под запретом.

Источник: Reuters

Житель Куйбышева Петр Таращук — садовод со стажем. Знает, как правильно сжечь мусор. Железная бочка с металлической крышкой исправно служит не первый год.

— Весь мусор в саду либо бросаем в компостную яму, либо сжигаем. Вариантов больше нет. А сваливать кучи в лесу — какой смысл? Мусор там сожгут ведь. Только пострадают лес и садовые участки. В ветреную сухую погоду достаточно одной маленькой искры, и все начнет гореть так, что убежать не успеешь, — говорит садовод.

Но так думают далеко не все. На соседнем участке старая листва тлеет прямо на земле.

Одно из опасных мест в Куйбышеве — пустующий участок на улице Каинской. Территория здесь немаленькая, и вся она покрыта прошлогодней травой высотой в человеческий рост. Брошенная спичка или непотушенная сигарета могут стать причиной серьезного пожара. Рядом находятся жилые дома и центральный газопровод.

Таких участков хватает и на других улицах Куйбышева, еще больше их в селах района. Тушить возгорания пожарным приходится десятки раз каждый день. В основном, горит сухая трава. Вся информация о пожарах стекается в Единую диспетчерскую службу. Телефон здесь последние несколько дней не умолкает.

— В каждом сельсовете Куйбышевского района создана мобильно-маневренная группа из членов добровольной пожарной дружины и водителя. Они выезжают, смотрят, подтвердилась информация о пожаре или нет. Наш дежурный сообщает населенный пункт, удаленность от него и азимут, то есть в каком примерно месте искать, — рассказал руководитель ЕДДС Куйбышевского района Андрей Тюленев.

Тех, кто нарушает правила пожарной безопасности, наказывают рублем. С введением противопожарного режима (он начнет действовать уже с 29 апреля) штрафы вырастут в разы.

— В данный период полностью запрещается сжигание сухой травы, мусора, разведение костров, разведение мангалов, — говорит старший инспектор Госпожнадзора Александр Хоменко.

Под запретом окажутся и металлические бочки для сжигания мусора. Выезжать в лес тоже будет запрещено. Особый противопожарный режим в Куйбышевском районе продлится до десятого мая.

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