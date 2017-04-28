200 возгораний за сутки зафиксировано в области

Житель Куйбышева Петр Таращук — садовод со стажем. Знает, как правильно сжечь мусор. Железная бочка с металлической крышкой исправно служит не первый год.
— Весь мусор в саду либо бросаем в компостную яму, либо сжигаем. Вариантов больше нет. А сваливать кучи в лесу — какой смысл? Мусор там сожгут ведь. Только пострадают лес и садовые участки. В ветреную сухую погоду достаточно одной маленькой искры, и все начнет гореть так, что убежать не успеешь, — говорит садовод.
Но так думают далеко не все. На соседнем участке старая листва тлеет прямо на земле.
Одно из опасных мест в Куйбышеве — пустующий участок на улице Каинской. Территория здесь немаленькая, и вся она покрыта прошлогодней травой высотой в человеческий рост. Брошенная спичка или непотушенная сигарета могут стать причиной серьезного пожара. Рядом находятся жилые дома и центральный газопровод.
Таких участков хватает и на других улицах Куйбышева, еще больше их в селах района. Тушить возгорания пожарным приходится десятки раз каждый день. В основном, горит сухая трава. Вся информация о пожарах стекается в Единую диспетчерскую службу. Телефон здесь последние несколько дней не умолкает.
— В каждом сельсовете Куйбышевского района создана мобильно-маневренная группа из членов добровольной пожарной дружины и водителя. Они выезжают, смотрят, подтвердилась информация о пожаре или нет. Наш дежурный сообщает населенный пункт, удаленность от него и азимут, то есть в каком примерно месте искать, — рассказал руководитель ЕДДС Куйбышевского района Андрей Тюленев.
Тех, кто нарушает правила пожарной безопасности, наказывают рублем. С введением противопожарного режима (он начнет действовать уже с 29 апреля) штрафы вырастут в разы.
— В данный период полностью запрещается сжигание сухой травы, мусора, разведение костров, разведение мангалов, — говорит старший инспектор Госпожнадзора Александр Хоменко.
Под запретом окажутся и металлические бочки для сжигания мусора. Выезжать в лес тоже будет запрещено. Особый противопожарный режим в Куйбышевском районе продлится до десятого мая.