Пожар на площади 200 кв.м произошел в деревообрабатывающем цехе в Нижнем Тагиле

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в пятницу в 05:05 (03:05 мск). Площадь пожара составила 200 кв.м.

По предварительной информации, горело отдельно стоящее здание деревообрабатывающего цеха, в котором были станки и готовая продукция. Огонь ликвидирован в 6:21 (4:21 мск).

В настоящее время спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкции. Рассматриваются различные версии случившегося, одна из наиболее вероятных — короткое замыкание электропроводки, отмечает пресс-служба.