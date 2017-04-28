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07:21 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на площади 200 кв.м произошел в деревообрабатывающем цехе в Нижнем Тагиле

Екатеринбург. 28 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожарные ликвидировали открытое горение в деревообрабатывающем цехе на улице Кирова в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в пятницу в 05:05 (03:05 мск). Площадь пожара составила 200 кв.м.

По предварительной информации, горело отдельно стоящее здание деревообрабатывающего цеха, в котором были станки и готовая продукция. Огонь ликвидирован в 6:21 (4:21 мск).

В настоящее время спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкции. Рассматриваются различные версии случившегося, одна из наиболее вероятных — короткое замыкание электропроводки, отмечает пресс-служба.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 33 человека личного состава.

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