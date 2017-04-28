В Красноярске ночью сгорели несколько торговых павильонов

Несколько торговых павильонов на улице Партизана Железняка в краевом центре сгорели в ночь с 27 на 28 апреля.

Сообщение о возгорании на улице Партизана Железняка, 34А поступило пожарным 28 апреля в 05:07. Возгорание удалось потушить через 40 минут, в 05:42. В тушении пожара принимали участие 16 сотрудников личного состава и 5 единиц техники, сообщили в МЧС.