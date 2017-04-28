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08:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске ночью сгорели несколько торговых павильонов

Полностью выгорели три павильона на улице Партизана Железняка.

Несколько торговых павильонов на улице Партизана Железняка в краевом центре сгорели в ночь с 27 на 28 апреля.

Сообщение о возгорании на улице Партизана Железняка, 34А поступило пожарным 28 апреля в 05:07. Возгорание удалось потушить через 40 минут, в 05:42. В тушении пожара принимали участие 16 сотрудников личного состава и 5 единиц техники, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки. Версию умышленного поджога специалисты не подтверждают. Всего огнём было охвачено 4 торговых точки на площади 200 кв. м. Полностью сгорели 3 торговых павильона — салон сотовой связи, продуктовая точка и кафе. Павильон микрозаймов спасателям удалось отвоевать у огня. Люди в пожаре не пострадали.

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