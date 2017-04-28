Следствие начало проверку по факту нападения на стоматолога в Иркутске
Нетрезвый мужчина обратился в поликлинику с острой зубной болью.
Нетрезвый мужчина обратился в поликлинику с острой зубной болью.
Доследственная проверка начата по факту нападения пациента на врача Иркутской областной стоматологической поликлиники, сообщила
По предварительной информации, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в стоматологическую поликлинику с острой зубной болью. Не дождавшись своей очереди, он ворвался в кабинет врача во время лечебного процесса.
«Между врачом и мужчиной, который вел себя агрессивно, возникла ссора, в результате которой оба получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
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