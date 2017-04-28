Следствие начало проверку по факту нападения на стоматолога в Иркутске

Доследственная проверка начата по факту нападения пациента на врача Иркутской областной стоматологической поликлиники, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По предварительной информации, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в стоматологическую поликлинику с острой зубной болью. Не дождавшись своей очереди, он ворвался в кабинет врача во время лечебного процесса.

«Между врачом и мужчиной, который вел себя агрессивно, возникла ссора, в результате которой оба получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В последнее время в России участились инциденты с участием скорой помощи. Только за последний месяц произошло несколько нападений на медработников: в Челябинской области пациент избил санитара скорой помощи и оттолкнул фельдшера, которые приехали к нему на вызов, а в Туле пьяный мужчина ударил девушку-фельдшера. Ранее водитель в Красноярске отказалась пропускать медиков. В Якутии бизнесмен обстрелял скорую. В январе в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на дороге. В Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге. В Подмосковье расследуют дело о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки.

Министерство здравоохранения подготовило законопроект об уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника.