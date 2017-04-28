За сутки в Челябинской области сгорело 95 гектаров леса
На утро 28 апреля особый противопожарный режим введен в семи районах.
На утро 28 апреля особый противопожарный режим введен в семи районах.
За минувшие сутки в лесах Челябинской области произошло 16 пожаров на площади более 95 гектаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По четыре возгорания зафиксировано на территориях Красноармейского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств, два — в Аргаяшском, по одному — в Кунашакском и Кыштымском.
Таким образом, в апреле в регионе произошло 93 природных пожара на площади свыше 469 гектаров, из них 24 — в Шершневском, 21 — в Красноармейском и 16 — в Чебаркульском лесничествах.
На сегодняшний день особый противопожарный режим введен в семи районах: Брединском, Верхнеуральском, Красноармейском, Кунашакском, Пластовском, Сосновском и Чесменском.
По словам заместителя начальника Главного управления лесами Челябинской области Александра Барановского, основной причиной пожаров является переход огня с прилегающих к лесу территорий.