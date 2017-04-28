В Башкирии в аварии под Стерлитамаком погибли два человека

Фатальное столкновение двух автомобилей произошло на 27 километре трассы Стерлитамак-Салават. По данным сотрудников госавтоинспекции, 25-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением, после чего ушел в лобовое столкновение с «Мерседесом», которым управлял 43-летний мужчина.



В результате сильного удара водитель «пятерки» и его 34-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают возможные причины трагедии.