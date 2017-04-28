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07:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в аварии под Стерлитамаком погибли два человека

Сегодня в Стерлитамакском районе Башкирии произошла страшная авария. Тела погибших приходилось выпиливать из покореженных автомобилей.

Фатальное столкновение двух автомобилей произошло на 27 километре трассы Стерлитамак-Салават. По данным сотрудников госавтоинспекции, 25-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением, после чего ушел в лобовое столкновение с «Мерседесом», которым управлял 43-летний мужчина.

В результате сильного удара водитель «пятерки» и его 34-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают возможные причины трагедии.

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