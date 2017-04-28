В Башкирии в аварии под Стерлитамаком погибли два человека
Сегодня в Стерлитамакском районе Башкирии произошла страшная авария. Тела погибших приходилось выпиливать из покореженных автомобилей.
Сегодня в Стерлитамакском районе Башкирии произошла страшная авария. Тела погибших приходилось выпиливать из покореженных автомобилей.
Фатальное столкновение двух автомобилей произошло на 27 километре трассы
В результате сильного удара водитель «пятерки» и его 34-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают возможные причины трагедии.