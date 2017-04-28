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08:02 (мск), источник: Вести - Красноярск

В черте краевого центра и в пригороде горит сухая трава

Красноярский край в огне. Ситуацию с пожарами в регионе спасатели называют критической: в Манском районе десяток домов сгорел в деревне Белогорка, еще несколько — в Шарыповском. Горят населенные пункты в Рыбинском районе.

Красноярский край в огне. Ситуацию с пожарами в регионе спасатели называют критической: в Манском районе десяток домов сгорел в деревне Белогорка, еще несколько — в Шарыповском. Горят населенные пункты в Рыбинском районе.

В горящие районы отправлены вертолеты спасателей, по тревоге подняты полицейские. По указанию главы МВД края объявлен план «Тайфун» теперь правоохранители обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной техники, препятствуют мародерству на месте пепелищ. По данным МЧС, за последние сутки со спутников зафиксированы 560 случаев возгорания.

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