«Ауди» легла на крышу на проспекте Жукова в Волгограде
27 апреля на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда автомобиль «Ауди» в результате ДТП с «ВАЗом» перевернулся на крышу.
27 апреля на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда автомобиль «Ауди» в результате ДТП с «ВАЗом» перевернулся на крышу.
Как сообщает ВДТВ, столкновение автомобилей произошло на перекрестке проспекта Жукова и улицы Джаныбековской.
На место происшествия в экстренном порядке прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи.
К настоящему моменту о пострадавших в ДТП не сообщается. Обстоятельства аварии будут озвучены полицейскими.