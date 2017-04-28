«Ауди» легла на крышу на проспекте Жукова в Волгограде

Как сообщает ВДТВ, столкновение автомобилей произошло на перекрестке проспекта Жукова и улицы Джаныбековской.

На место происшествия в экстренном порядке прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи.

К настоящему моменту о пострадавших в ДТП не сообщается. Обстоятельства аварии будут озвучены полицейскими.