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12:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

«Ауди» легла на крышу на проспекте Жукова в Волгограде

27 апреля на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда автомобиль «Ауди» в результате ДТП с «ВАЗом» перевернулся на крышу.

Как сообщает ВДТВ, столкновение автомобилей произошло на перекрестке проспекта Жукова и улицы Джаныбековской.

На место происшествия в экстренном порядке прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи.

К настоящему моменту о пострадавших в ДТП не сообщается. Обстоятельства аварии будут озвучены полицейскими.

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