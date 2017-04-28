Водитель Renault Duster признан виновным в ДТП с юными пловцами

Столкновение пассажирской «ГАЗели» и автомобиля Honda CR-V произошло утром 14 июня 2016 года на участке трассы в районе поселка Линево Искитимского района. В результате ДТП пострадали водитель микроавтобуса, два тренера и 11 детей. Все они ехали в Барнаул на соревнования по плаванию. В самой «Хонде» было три пассажира, среди них — один 3-летний ребенок. Ему также понадобилась помощь медиков. Однако виновником трагедии был признан не участник ДТП, а водитель Renault Duster Олег Захаренко, который опасно маневрировал на трассе «Новосибирск-Барнаул».

— Захаренко стал опережать попутную фуру и проигнорировал дорожные знаки «конец полосы», «обгон запрещен» и дорожную разметку, — сообщили VN.ru в суде Искитимского района. — В итоге водитель Renault Duster выехал на полосу встречного движения, где следовал автомобиль Honda CR-V.

На записи видеорегистратороа видно, как водитель «Хонды», испугавшись опасной близости с Renault Duster, дернул руль вправо, а затем резко влево. Остальное осталось за кадром, но в итоге водитель «Хонды» потерял контроль над машиной, и та боком вылетела на полосу, по которой двигалась «ГАЗель». Микроавтобус с детьми съехал в кювет, перевернувшись несколько раз.

Видеозапись опасного маневра Олега Захаренко была сделана из автомобиля, который ехал попутно с «ГАЗелью». На ней видно, что машина с регистратором опережает микроавтобус на скорости более 100 километров в час, впереди идет Renault Duster. Вскоре дорога сужается до одной полосы, и водитель Renault игнорирует дорожные знаки, пытаясь обойти фуру.

«Захаренко создал опасность для движения, а водитель “Хонда ЦРВ”, в свою очередь, с целью избежать столкновения совершил оправданный с технической точки зрения маневр по смещению вправо», — добавили в райсуде.

В результате Олег Захаренко был признан виновным. Приговор — два с половиной года ограничения свободы. Это значит, что водитель Renault Duster остается на свободе, но ему запрещено менять место жительства и выезжать за пределы Новосибирска без специального разрешения.

Добавим, что в результате аварии дети, кроме физических увечий, получили и психологические травмы. С ними даже пришлось работать психологам, которые помогали юным спортсмена справиться с эмоциональным потрясением. «Они много говорили о моменте аварии, вспоминали, как выбирались из “ГАЗели”, в глазах — тревога и испуг, — рассказала психолог МЧС Новосибирской области Марина Углова. — Мы помогали им пережить шоковое состояние на первой, самой острой фазе».

На следующий день пострадавших в больнице посетил губернатор Владимир Городецкий, который взял ситуацию под контроль. В сопровождении министра регионального здравоохранения он тогда посетил Искитимскую ЦГБ, где проходили лечение пострадавшие дети. Двое из них были в реанимации, еще пятеро проходили лечение в отделении травматологии. Остальным после оказания медицинской помощи в травматологическом пункте госпитализация не потребовалась.