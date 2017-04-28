Челябинец, напавший на бригаду скорой, напился и не пришел на суд

Дебошир, бросившийся на медиков скорой с ножом в Челябинске, не явился на первое судебное заседание — пьяный мужчина спал дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Суд будет вынужден изменить меру пресечения челябинцу, если он снова не явится на заседание по уголовному делу. Обвиняемый в покушении на убийство врачей проспал первое судебное слушание, так как был пьян. Рассмотрение перенесли на конец мая.

Напомним, по версии следствия, 13 февраля 2017 года в одной из квартир в Металлургическом районе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ударить ножом в спину врача бригады службы «03», который оказывал медицинскую помощь его бывшей жене. Нож у мужчины забрал фельдшер, занимающийся единоборствами.