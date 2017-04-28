Спасатели сутки разыскивали потерявшуюся старушку на кладбище в Трубном
83-летняя пенсионерка ушла в Радоницу на кладбище и не вернулась.
83-летняя пенсионерка ушла в Радоницу на кладбище и не вернулась.
Спасатели целый день разыскивали потерявшуюся старушку на кладбище, сообщают в
25 апреля 83-летняя жительница посёлка Трубный ушла из дома на кладбище, но обратно не вернулась. Родственники забили тревогу.
«С утра и до вечера проводились совместные поиски, к которым подключились полиция, жители поселка, родственники, местная администрация. От областной
Пенсионерку нашли в посёлке Туктубаево, где она находилась в гостях и ей ничего не угрожало. Женщину доставили домой к родственникам.