Спасатели сутки разыскивали потерявшуюся старушку на кладбище в Трубном

Спасатели целый день разыскивали потерявшуюся старушку на кладбище, сообщают в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

25 апреля 83-летняя жительница посёлка Трубный ушла из дома на кладбище, но обратно не вернулась. Родственники забили тревогу.

«С утра и до вечера проводились совместные поиски, к которым подключились полиция, жители поселка, родственники, местная администрация. От областной поисково-спасательной службы на поиски потерявшейся были задействованы шесть человек, две единицы техники, трое общественных спасателей-кинологов и четыре поисковые собаки. Обследовалось около 3 га лесного массива, дороги, канавы и прилегающие строения», — рассказывают в ведомстве.

Пенсионерку нашли в посёлке Туктубаево, где она находилась в гостях и ей ничего не угрожало. Женщину доставили домой к родственникам.