Неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ нашли в трех районах Ростовской области
27 апреля сразу в трех районах Ростовской области местные жители обнаружили неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны.
27 апреля сразу в трех районах Ростовской области местные жители обнаружили неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны.
В Манычском сельском поселении минометная мина была зарыта в 50 метрах от дороги к местному кладбищу. В селе Приморка Неклиновского района 70-миллиметровый снаряд обнаружил местный житель, проводя земляные работы. Еще один снаряд нашли в городе Красный Сулин на улице Каменская, 20.
На местах была выставлена охрана и отправлены заявки на разминирование, сообщили в