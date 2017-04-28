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15:10 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ нашли в трех районах Ростовской области

27 апреля сразу в трех районах Ростовской области местные жители обнаружили неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны.

В Манычском сельском поселении минометная мина была зарыта в 50 метрах от дороги к местному кладбищу. В селе Приморка Неклиновского района 70-миллиметровый снаряд обнаружил местный житель, проводя земляные работы. Еще один снаряд нашли в городе Красный Сулин на улице Каменская, 20.

На местах была выставлена охрана и отправлены заявки на разминирование, сообщили в пресс-службе областного Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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