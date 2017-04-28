Неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ нашли в трех районах Ростовской области

В Манычском сельском поселении минометная мина была зарыта в 50 метрах от дороги к местному кладбищу. В селе Приморка Неклиновского района 70-миллиметровый снаряд обнаружил местный житель, проводя земляные работы. Еще один снаряд нашли в городе Красный Сулин на улице Каменская, 20.

На местах была выставлена охрана и отправлены заявки на разминирование, сообщили в пресс-службе областного Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.