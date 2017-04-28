На Среднем Урале чиновница пошла на крупное мошенничество, чтобы заплатить за ипотеку

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась 36-летняя Венера Шайхутдинова. Как выяснилось в ходе следствия, она, занимая указанную должность с выполнением функции главного бухгалтера, в период с 1 июля 2015 по 30 ноября 2016 года при расчете зарплаты сотрудникам комитета ежемесячно оформляла реестры, куда незаконно вносила суммы дополнительных премий и начислений, а также компенсаций за очередной отпуск.

«Впоследствии данные суммы она перечисляла на свой лицевой счет заработной платы. Согласно показаниям Шайхутдиновой, средства ей были необходимы для погашения денежных обязательств по ипотеке. После выявления преступления она была уволена с занимаемой должности. В результате ее преступных действий комитету по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск причинен ущерб на общую сумму более 500 тыс. руб.», — отметили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Краснотурьинский городской суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.