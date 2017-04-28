В Уфе девушка на «Пежо» протаранила маршрутку

Авария с участием пассажирской маршрутки произошла в башкирской столице в минувший четверг, 27 апреля. По проспекту Октября за рулем «Пежо» ехала 27-летняя уфимка. Напротив дома № 43 она не справилась с управлением и врезалась в маршрутный автобус «Форд» с пассажирами.

Водитель легковушки получила различные травмы. Пострадала и 53-летняя пассажирка автобуса. Обеих женщин увезли на скорой в больницу.

— За минувшие сутки в Уфе произошло 98 аварий, получили травмы четыре человека, — рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД по Уфе.