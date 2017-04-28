Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Захарченко открыл украинцам "страшную тайну": назвал своё условие
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
15Роботы в Пальмире
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
08:51 (мск), источник: Nur.kz

Алматинцы почувствовали землетрясение

Эпицентр расположен в 148 км от города.

Источник: Nur.kz

Жители Алматы почувствовали подземные толчки, сообщает NUR.KZ.

По сообщению СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 148 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

Читайте также
Вышла из берегов река в Алматинской области: затоплены более 150 домов

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 апреля 2017 в 11 час 01 мин 24 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

В Алматы землетрясение произошло в два балла.

Энергетический класс землетрясения 12.7.

Магнитуда MPV 5.7.

Координаты эпицентра 41.87° с.ш. 76.81° в.д.

Глубина 15 км.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Торегали Тореали подарили золотой чехол на iPhone (фото)
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Трамп требует $1 млрд от Южной Кореи за размещение системы ПРО
Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву
МВД планирует депортировать нелегальных мигрантов за их счет
В России может измениться порядок погашения кредитов
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь