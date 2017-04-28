Алматинцы почувствовали землетрясение
Эпицентр расположен в 148 км от города.
Эпицентр расположен в 148 км от города.
Жители Алматы почувствовали подземные толчки, сообщает NUR.KZ.
По сообщению СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 148 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 апреля 2017 в 11 час 01 мин 24 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
В Алматы землетрясение произошло в два балла.
Энергетический класс землетрясения 12.7.
Магнитуда MPV 5.7.
Координаты эпицентра 41.87° с.ш. 76.81° в.д.
Глубина 15 км.