Задушившая двух сыновей жительница Магнитогорска признана невменяемой

Жительницу Магнитогорска (Челябинская область), задушившую двух своих маленьких детей, могут отправить на принудительное лечение — женщина признана невменяемой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 6 октября 2016 года. Пока мужа не было дома, 24-летняя женщина задушила полуторагодовалого и пятимесячного сыновей. Когда вернулся супруг, они с ним выпили и скрылись из квартиры. Следователи готовят постановление о направлении уголовного громкого дела в суд для применения в отношении 24-летней обвиняемой принудительных мер медицинского характера. Ее муж проходит по делу свидетелем.

«Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Москве, показала, что женщина является невменяемой», — рассказал руководитель Ленинского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Виктор Липаткин.

Напомним, дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Многодетная семья не состояла на учете в ПДН, несмотря на то, что старшие дети — четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик — с родителями не жили, а воспитывались бабушками и дедушками. Мать злоупотребляла алкоголем, а отец скитался по временным подработкам.

Ольга Плеханова.