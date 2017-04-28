Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Захарченко открыл украинцам "страшную тайну": назвал своё условие
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
15Роботы в Пальмире
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
08:42 (мск), источник: dostup1.ru

Задушившая двух сыновей жительница Магнитогорска признана невменяемой

Вместо колонии многодетная мать отправится в психбольницу.

Жительницу Магнитогорска (Челябинская область), задушившую двух своих маленьких детей, могут отправить на принудительное лечение — женщина признана невменяемой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 6 октября 2016 года. Пока мужа не было дома, 24-летняя женщина задушила полуторагодовалого и пятимесячного сыновей. Когда вернулся супруг, они с ним выпили и скрылись из квартиры. Следователи готовят постановление о направлении уголовного громкого дела в суд для применения в отношении 24-летней обвиняемой принудительных мер медицинского характера. Ее муж проходит по делу свидетелем.

«Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Москве, показала, что женщина является невменяемой», — рассказал руководитель Ленинского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Виктор Липаткин.

Напомним, дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Многодетная семья не состояла на учете в ПДН, несмотря на то, что старшие дети — четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик — с родителями не жили, а воспитывались бабушками и дедушками. Мать злоупотребляла алкоголем, а отец скитался по временным подработкам.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Задушившая двух сыновей жительница Магнитогорска признана невменяемой
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Трамп требует $1 млрд от Южной Кореи за размещение системы ПРО
Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву
МВД планирует депортировать нелегальных мигрантов за их счет
В России может измениться порядок погашения кредитов
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь