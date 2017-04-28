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08:42 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец отправится в тюрьму за нападение на жену

В Частинском районе вынесен приговор 64-летнему местному жителю. Осенью прошлого года он напился и едва не зарезал свою супругу.

В конце октября 2016 года пьяный мужчина поссорился с женой. Он взял кухонный нож и ударил им женщину в грудную клетку, плечо и руку. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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