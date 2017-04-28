Прикамец отправится в тюрьму за нападение на жену

В конце октября 2016 года пьяный мужчина поссорился с женой. Он взял кухонный нож и ударил им женщину в грудную клетку, плечо и руку. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.