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09:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

На Компрессорном мосту столкнулись сразу пять автомобилей

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). На третьей транспортной дамбе в Казани столкнулись сразу пять автомобилей, сообщают пользователи социальных сетей.

ДТП произошло накануне днем. По предварительной версии, водитель автомобиля Ford превысил скорость, не выбрал интервал движения и протаранил едущий в попутном направлении Hyundai. В результате пять автомобилей столкнулись по принципу «домино».

Подробности произошедшего устанавливаются.

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