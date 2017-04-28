На Компрессорном мосту столкнулись сразу пять автомобилей
(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). На третьей транспортной дамбе в Казани столкнулись сразу пять автомобилей, сообщают пользователи социальных сетей.
(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). На третьей транспортной дамбе в Казани столкнулись сразу пять автомобилей, сообщают пользователи социальных сетей.
ДТП произошло накануне днем. По предварительной версии, водитель автомобиля Ford превысил скорость, не выбрал интервал движения и протаранил едущий в попутном направлении Hyundai. В результате пять автомобилей столкнулись по принципу «домино».
Подробности произошедшего устанавливаются.