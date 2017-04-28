Из-за аварии на трубопроводе без воды остались более 48 тысяч новороссийцев

В 17:20 27 апреля от оперативного дежурного ЕДДС МО поступило сообщение о том, что для производства работ, связанных с устранением утечки воды, на трубопроводе диаметром 500 мм на время будет выполнено технологическое отключение воды, сообщает МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате 161 многоквартирный дом с населением 48 тыс. 162 человека остался без воды. На месте работала аварийная бригада водоканала в составе 8 человек и 4 ед. техники. Сегодня в 02:30 восстановительные работы были завершены. Начались работы по заполнению водопровода.