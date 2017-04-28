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09:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Из-за аварии на трубопроводе без воды остались более 48 тысяч новороссийцев

НОВОРОССИЙСК, 28 апреля, РИА ФедералПресс. В связи с устранением утечки воды по улице Волгоградская-Малоземельская в городе Новороссийске без воды остался 161 многоквартирный дом.

В 17:20 27 апреля от оперативного дежурного ЕДДС МО поступило сообщение о том, что для производства работ, связанных с устранением утечки воды, на трубопроводе диаметром 500 мм на время будет выполнено технологическое отключение воды, сообщает МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате 161 многоквартирный дом с населением 48 тыс. 162 человека остался без воды. На месте работала аварийная бригада водоканала в составе 8 человек и 4 ед. техники. Сегодня в 02:30 восстановительные работы были завершены. Начались работы по заполнению водопровода.

«ФедералПресс» напоминает, что жители Музыкального микрорайона Краснодара вторую неделю сидят без горячей воды из-за долгов за ЖКУ.

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