В Прикамье бык убил пенсионера

В Чернушинском районе пожилой мужчина погиб после того, как на него напал бык. Согласно решению суда, глава фермерского хозяйства должен был выплатить более 412 тысяч рублей вдове пенсионера в качестве компенсации морального вреда.



Мужчина в добровольном порядке не отдавал деньги. Тогда судебные приставы наложили арест на его экскаватор-погрузчик. Предварительная оценка имущества составила 400 тысяч рублей.



Глава хозяйства не захотел отдавать свою технику. Поэтому он сразу заплатил вдове 330 тысяч рублей. Оставшуюся часть долга он обязался заплатить до конца месяца.