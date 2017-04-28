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15:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Вахитовском районе рухнувшее дерево смяло крышу иномарки

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани сухое дерево рухнуло на легковой автомобиль «Дэу», сообщают пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел накануне в одном из дворов по улице Халева. В результате случившегося припаркованному автомобилю смяло крышу. Информации о пострадавших не поступало.

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