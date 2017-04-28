Массовый мор рыбы произошел в озере Кунашак

Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Кунашак (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Будут привлечены различные специалисты для установления причины массовой гибели рыбы, определения размера причиненного ущерба, а также необходимости принятия мер по ликвидации и минимизации экологического вреда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в прокуратуре региона.

По информации руководителя экологической организации «Маяк-57. Наследие» Рустама Хасанова, «возможно, на водоеме был произведен искусcтвенный замор ядохимикатами».

«В обычной практике это делается для дальнейшего зарыбления озера личинками пеляди или другими ценными видами рыб. Подозреваем, что это искусственный замор арендатором, чтобы очистить озеро от “аборигенной” рыбы, а дальше — зарыбить озеро пелядью, которая в разы дороже», — считает Хасанов.