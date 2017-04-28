Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Веллер швырнул микрофон и кружку в ведущую «Эха Москвы» (видео)
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Глеб Самойлов отсудил у брата несколько миллионов рублей
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Сборная России проиграла первый матч на Чешских хоккейных играх
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
10:07 (мск), источник: dostup1.ru

Массовый мор рыбы произошел в озере Кунашак

Общественники считают, что был произведен искусcтвенный замор, чтобы потом заполнить водоем более дорогой рыбой.

Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Кунашак (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Будут привлечены различные специалисты для установления причины массовой гибели рыбы, определения размера причиненного ущерба, а также необходимости принятия мер по ликвидации и минимизации экологического вреда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в прокуратуре региона.

По информации руководителя экологической организации «Маяк-57. Наследие» Рустама Хасанова, «возможно, на водоеме был произведен искусcтвенный замор ядохимикатами».

«В обычной практике это делается для дальнейшего зарыбления озера личинками пеляди или другими ценными видами рыб. Подозреваем, что это искусственный замор арендатором, чтобы очистить озеро от “аборигенной” рыбы, а дальше — зарыбить озеро пелядью, которая в разы дороже», — считает Хасанов.

Он утверждает, что «водоему нанесен ущерб в катастрофических масштабах».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинцев приглашают на отчетный концерт детской студии при ансамбле танца «Урал»
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Южная Корея отвергла идею Трампа об оплате за размещение THAAD
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
В России может измениться порядок погашения кредитов
Чиновник ФИФА признал себя виновным в коррупции
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Skoda Yeti больше не будет Вот это сюрприз – имя Yeti уходит в прошлое. А новый кроссовер, который придет на смену этому компактному кроссоверу, будет называться Karoq
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь