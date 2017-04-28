Страшное ДТП в Башкирии: погибли два молодых парня, у одного из них осталась беременная жена

Вчера, 27 апреля, около 18 часов вечера серьезная авария в Стерлитамакском районе Башкирии унесла жизни двух молодых парней. В соцсетях появилось видео, снятое одним из водителей, проезжавших мимо: ДТП произошло на дороге между селами Покровка и Наумовка. По сообщениям очевидцев, отечественная «пятерка» столкнулась с автомобилем «Мерседес Бенц» прямо на обочине: сильный удар пришелся на бок автомобиля.

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— По предварительным данным, 25-летний местный житель за рулем «ВАЗ-2105» при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение со встречным «Мерседес Бенц», — сообщил в своем личном блоге Динар Гильмутдинов. Подробности инцидента предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, пока известно лишь одно: от травм, не совместимых с жизнью, двое мужчин — водитель и пассажир «пятерки» скончались на месте происшествия. Как видно на фото, от машины почти ничего не осталось, а для того, чтобы достать погибших, пришлось разрезать автомобиль.

Источник: Управление ГИБДД по Башкортостану