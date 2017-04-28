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09:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Страшное ДТП в Башкирии: погибли два молодых парня, у одного из них осталась беременная жена

Мужчины возвращались домой после работы.

Вчера, 27 апреля, около 18 часов вечера серьезная авария в Стерлитамакском районе Башкирии унесла жизни двух молодых парней. В соцсетях появилось видео, снятое одним из водителей, проезжавших мимо: ДТП произошло на дороге между селами Покровка и Наумовка. По сообщениям очевидцев, отечественная «пятерка» столкнулась с автомобилем «Мерседес Бенц» прямо на обочине: сильный удар пришелся на бок автомобиля.

— По предварительным данным, 25-летний местный житель за рулем «ВАЗ-2105» при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение со встречным «Мерседес Бенц», — сообщил в своем личном блоге Динар Гильмутдинов.

Подробности инцидента предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, пока известно лишь одно: от травм, не совместимых с жизнью, двое мужчин — водитель и пассажир «пятерки» скончались на месте происшествия. Как видно на фото, от машины почти ничего не осталось, а для того, чтобы достать погибших, пришлось разрезать автомобиль.

Источник: Управление ГИБДД по Башкортостану

— Оба — Дамир и Шерли — ехали домой с работы. Возможно, я последняя, кто их видел, — рассказала их коллега, Ксения Насырова. — В 17:05 они расписались в журнале об уходе с работы… Мне очень жаль, что так все получилось. Отличные, ответственные сотрудники, никогда не пропадали. Мы скорбим и помним их!

В тот день мужчин ждали с работы дома: у водителя авто осталась беременная супруга, у пассажира — единственный и любимый сын. Сложно представить, что пережили близкие, узнав о дорожном ЧП.

С водителем иномарки все в порядке: мужчина словно родился в рубашке — несмотря на сильный удар, он получил только легкие травмы.

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