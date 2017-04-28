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09:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский путешественник едва не погиб в северном ледовитом океане

Снегоходы группы ушли под воду с багажом и документами.

Российские путешественники попали в беду 27 апреля на архипелаге Шпицберген в Северном ледовитом океане. Среди них был пермяк, известный под именем «Мишка Трэвэл».

«У нас тут приключение со спасательной операцией и снегоходами, что ушли в воду. Не верьте СМИ, что пишут о том, что люди ушли под лед, все живы и слава богу. Утонул мой багаж с паспортом, и все остальное — но это неважно. Подробности позже. Никому не волноваться», — написал путешественник в Инстаграм.

Позже он пояснил, что два гида попали в больницу с обморожениями.

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