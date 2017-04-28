Начальник Столинского РОВД задержан пьяным за рулем

«Начальник Столинского РОВД, подполковник милиции Вячеслав Филипчик задержан рейдовой группой МВД 22 апреля в 16.05 в деревне Галево Пинского района за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал официальный представитель МВД.

Константин Шалькевич подчеркнул, что «работа по выявлению нарушителей закона среди сотрудников органов внутренних дел в МВД проводится постоянно». Задержала Вячеслава Филипчика рейдовая группа, в которую входили сотрудники ГАИ, управления идеологической работы и кадрового обеспечения УВД Брестского облисполкома, а также Главного управления собственной безопасности МВД.

«Помимо самого строгого наказания согласно административному законодательству, сотрудник будет однозначно уволен из органов внутренних дел», — добавил Константин Шалькевич.

В момент задержания начальник Столинского РОВД находился в отпуске.