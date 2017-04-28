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10:25 (мск), источник: Вести Иркутск

Продавать в Иркутске спайсы наркоторговцам помогала школьница

Школьница помогала наркоторговцам продавать в Иркутске спайсы.

В группе состояли трое молодых людей в возрасте 23 лет и одиннадцатиклассница. Чтобы раскрыть всю схему, сыщикам пришлось вести длительную слежку. По версии следствия, синтетические наркотики подозреваемые сбывали через интернет. При этом во время передачи товара встречаться с покупателями было необязательно. Клиент перечислял деньги на счёт, а товар забирал в тайниках-закладках. Сейчас всех участников группы задержали, её организаторам может грозить до 15 лет лишения свободы.

— Я делала закладки достаточно продолжительное время. После ушла с работы и последние две недели не работаю, — говорит задержанная.

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