Продавать в Иркутске спайсы наркоторговцам помогала школьница

В группе состояли трое молодых людей в возрасте 23 лет и одиннадцатиклассница. Чтобы раскрыть всю схему, сыщикам пришлось вести длительную слежку. По версии следствия, синтетические наркотики подозреваемые сбывали через интернет. При этом во время передачи товара встречаться с покупателями было необязательно. Клиент перечислял деньги на счёт, а товар забирал в тайниках-закладках. Сейчас всех участников группы задержали, её организаторам может грозить до 15 лет лишения свободы.

— Я делала закладки достаточно продолжительное время. После ушла с работы и последние две недели не работаю, — говорит задержанная.