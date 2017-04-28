Подозреваемых в производстве амфетамина задержали в Ростове

Как установили полицейские, двое мужчин и три женщины в течение длительного времени занимались изготовлением и сбытом амфетамина в Ростове.

По обыске по месту жительства двух подозреваемых была обнаружена подпольная лаборатория по производству наркотиков. Правоохранители изъяли производные психотропного вещества, стеклянные колбы, а также более 1 кг амфетамина.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу.

Полицейские устанавливают возможных участников преступной группы, а также причастность задержанных к совершению аналогичных фактов сбыта психотропных веществ на территории Ростовской области.