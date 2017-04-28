Подробности и фотографии страшной аварии на улице Московской в Казани
28 апреля на пересечении улиц Московская и Чернышевского произошло ДТП — столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и легковой автомобиль Hyundai Solaris.
28 апреля на пересечении улиц Московская и Чернышевского произошло ДТП — столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и легковой автомобиль Hyundai Solaris.
Как передает корреспондент портала ProKazan.ru с места событий, на момент 8.50 внедорожника на месте уже нет.
— На месте аварии стоит только легковой автомобиль. Судя по тому, что на подушке безопасности нет крови, водитель пострадал не сильно, — сообщил корреспондент.
Как сообщили ProKazan.ru в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла в 6.52, пострадавших нет.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все подробности происшествия.
Напомним, после столкновения с Solaris внедорожник вылетел на тротуар и протаранил металлический забор. Пострадали дорожный знак «Пешеходный переход» и светофор — их снесли.