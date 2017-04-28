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10:22 (мск), источник: РИА Новости

В Сибири экс-полицейский пойдет под суд за попытку сбыть наркотики

НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего полицейского в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков, изъятых ранее его коллегами, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего бывшего сотрудника органов внутренних дел в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2016 года следователь отдела полиции «Кировский» сдал в камеру хранения вещественных доказательств изъятые из незаконного оборота синтетические наркотики массой 937 граммов. Ответственный за хранение вещественных доказательств 34-летний старшина отделения тылового обеспечения решил продать их. Для осуществления задуманного он нашел подельника — полицейского отдельного батальона охраны и конвоирования УМВД России по Новосибирску.

«В декабре 2016 года злоумышленники нашли лицо, согласившееся приобрести всю партию зелья за 350 тысяч рублей. 21 декабря 26-летний обвиняемый при попытке сбыта на территории Кировского района города Новосибирска запрещенных в обороте веществ задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России. Впоследствии был задержан и его сообщник», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что 26-летний обвиняемый признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а дело было выделено в отдельное производство. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование дела по обвинению второго соучастника продолжается.

В свою очередь, пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что по результатам служебной проверки оба сотрудника были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.

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