Новосибирск заполонили фальшивые тысячные купюры

Новосибирск заполонили фальшивые пятитысячные купюры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

На территории Новосибирска участились случаи сбыта поддельных денежных купюр. Наиболее часто встречаются поддельные денежные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

«Напоминаем, что для надежного определения подлинности денежного знака необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Более подробную информацию о защитных признаках Вы можете получить в разделе “Банкноты и монеты” на сайте Центрального Банка РФ www.cbr.ru», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция напоминает, что не стоит передавать фальшивые деньги другим лицам при их нахождении — передача будет рассматриваться как сбыт поддельных денег. В этом случае нужно сразу обратиться в полицию.