Директор детдома в Коркино оплатил штрафы за счет воспитанников
Ранее педагог был подвергнут взысканию за появление несовершеннолетних в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее педагог был подвергнут взысканию за появление несовершеннолетних в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В Коркино (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя детского дома за превышение должностных полномочий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации региональной прокуратуры, в 2014—2015 годах исполняющий обязанности директора детдома оплатил собственные штрафы из денежных средств своих воспитанников, чем нарушил их права и законные интересы.
Примечательно, что педагог был подвергнут взысканию за появление несовершеннолетних в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения — он был неоднократно привлечен к административной ответственности по статье 20.22 КоАП РФ.
Расследование уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) проводит Следственный комитет.