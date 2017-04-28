Директор детдома в Коркино оплатил штрафы за счет воспитанников

В Коркино (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя детского дома за превышение должностных полномочий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации региональной прокуратуры, в 2014—2015 годах исполняющий обязанности директора детдома оплатил собственные штрафы из денежных средств своих воспитанников, чем нарушил их права и законные интересы.

Примечательно, что педагог был подвергнут взысканию за появление несовершеннолетних в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения — он был неоднократно привлечен к административной ответственности по статье 20.22 КоАП РФ.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) проводит Следственный комитет.