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10:20 (мск), источник: dostup1.ru

Директор детдома в Коркино оплатил штрафы за счет воспитанников

Ранее педагог был подвергнут взысканию за появление несовершеннолетних в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В Коркино (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя детского дома за превышение должностных полномочий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации региональной прокуратуры, в 2014—2015 годах исполняющий обязанности директора детдома оплатил собственные штрафы из денежных средств своих воспитанников, чем нарушил их права и законные интересы.

Примечательно, что педагог был подвергнут взысканию за появление несовершеннолетних в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения — он был неоднократно привлечен к административной ответственности по статье 20.22 КоАП РФ.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) проводит Следственный комитет.

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