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10:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Машину жительницы Магнитогорска уничтожило ночным пламенем

В городе Магнитогорске Челябинской области в ночь с 27 на 28 апреля сгорела дотла машина «Lada Largus». Фотографии с места происшествия получили распространение через соцсети.

Как сообщили Урал-пресс-информ в региональном ГУ МЧС, сообщение на пульт дежурного поступило в 2:38 ночи. Машина находилась на улице Советской между домами 127/2 и 129/2. Со слов пожарных, пламя удалось нейтрализовать быстро, но от автомобиля к тому моменту мало что осталось — полностью выгорел салон и боковая часть.

По официальной формулировке, причиной ЧП стало «неосторожное обращение с огнём». Дальнейшие подробности выясняются. Пострадавших нет.

Магнитогорцы в Сети делятся предположениями о характере возгорания — было ли оно наружным, либо машина по каким-то причинам загорелась из салона. Большинство склоняется к версии умышленного поджога.

Хозяйка «погибшего» авто просит всех, кто стал невольным свидетелем пожара, позвонить на номер 89525267125 и поделиться подробностями.

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