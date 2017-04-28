Машину жительницы Магнитогорска уничтожило ночным пламенем

Как сообщили Урал-пресс-информ в региональном ГУ МЧС, сообщение на пульт дежурного поступило в 2:38 ночи. Машина находилась на улице Советской между домами 127/2 и 129/2. Со слов пожарных, пламя удалось нейтрализовать быстро, но от автомобиля к тому моменту мало что осталось — полностью выгорел салон и боковая часть.

По официальной формулировке, причиной ЧП стало «неосторожное обращение с огнём». Дальнейшие подробности выясняются. Пострадавших нет.