Машину жительницы Магнитогорска уничтожило ночным пламенем
В городе Магнитогорске Челябинской области в ночь с 27 на 28 апреля сгорела дотла машина «Lada Largus». Фотографии с места происшествия получили распространение через соцсети.
В городе Магнитогорске Челябинской области в ночь с 27 на 28 апреля сгорела дотла машина «Lada Largus». Фотографии с места происшествия получили распространение через соцсети.
Как сообщили
По официальной формулировке, причиной ЧП стало «неосторожное обращение с огнём». Дальнейшие подробности выясняются. Пострадавших нет.
Магнитогорцы в Сети делятся предположениями о характере возгорания — было ли оно наружным, либо машина по
Хозяйка «погибшего» авто просит всех, кто стал невольным свидетелем пожара, позвонить на номер 89525267125 и поделиться подробностями.