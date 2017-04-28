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10:16 (мск), источник: Новости Перми

Житель Кунгурского района осужден за поджог жилого дома

Житель поселка Ергач злоупотреблял спиртным, вел антиобщественый образ жизни, попрошайничал и нигде не работал. Не раз во время своих запоев он угрожал соседям поджечь их имущество.

Как сообщает «Искра-Кунгур», 5 сентября 2016 года мужчина напился и поссорился с бывшей сожительницей. Он развел на полу своей квартиры костер, убедился, что огонь не сможет потухнуть и выпрыгнул на улицу из окна.

В итоге пламя уничтожило часть квартир на двух этажах дома. Позднее дом был признан аварийный и подлежащим сносу. Администрации Ергачинского сельского поселения был причинен ущерб на сумму более пяти миллионов рублей.

Несмотря на факты, свою вину запойный мужчина не признал. С учетом других преступлений суд назначил ему наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговором суда полностью взыскан ущерб, причиненный преступлением.

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